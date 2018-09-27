حماس: السلطة الفلسطينية اعتقلت عددًا من كوادر وأنصار الحركة في الضفة

أحد أنصار حماس يرفع علم الحركة. (أرشيفية. رويترز)

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس، إن السلطة الفلسطينية اعتقلت أثناء الليل العشرات من كواردها وأنصارها في الضفة الغربية.

وأضافت الحركة، على موقعها الرسمي بحسب وكالة «رويترز»، «اقتحمت أجهزة السلطة مساء الأربعاء وحتى فجر الخميس عشرات المنازل الخاصة بنشطاء وأسرى محررين وعاثت في منازلهم فسادًا واعتدت على الكثير منهم بالضرب».

وأوضحت الحركة أن «حملة الاعتقالات شملت أكثر من 67 أسيرًا (محررًا) وطالبًا جامعيًا... من مختلف مناطق الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها».

وشككت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة بعدد المعتقلين الذي قدمته «حماس».

وقال الناطق باسم الأجهزة الأمنية، اللواء عدنان الضميري، في تصريح إلى الوكالة، إن «هذا الرقم (67) غير صحيح ونحن ليس لدينا أي اعتقالات على خلفية الانتماء السياسي أو حرية الرأي».

وأضاف: «أن مراكزنا مفتوحة أمام مؤسسات حقوق الإنسان لتتفضل وترى أن جميع الاعتقالات التي نقوم بها تأتي في إطار القانون».

وكانت حركة «فتح» اتهمت «حماس» باعتقال العشرات من كوادرها والاعتداء عليهم في قطاع غزة خلال الأيام الماضية.