ترامب يَعد بخطّة سلام «متوازنة للغاية» للشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 سبتمبر 2018, 08:47 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. (فرانس برس)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن خطة السلام التي تعدّها إدارته لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين والتي سيتم الكشف عنها في غضون أربعة أشهر ستكون «متوازنة للغاية» بين طرفي النزاع.

وبعيد ساعات على إعلانه للمرة الأولى منذ دخوله البيت الأبيض تأييده حل الدولتين، قال ترامب خلال مؤتمر صحفي في نيويورك: «أعتقد أننا سنتوصّل إلى اتّفاق. أعتقد أن الدولتين ستريان النور. حتى وإن كان ذلك صعباً بعض الشيء».

وأضاف: «إذا أراد الإسرائيليون والفلسطينيون دولة واحدة، أنا موافق. وإذا أرادوا دولتين، أنا موافق»، مشدّدًا على أن دوره هو «تسهيل الوصول إلى اتفاق سلام بين الطرفين»، بحسب «فرانس برس».

وجدّد الرئيس الأميركي في المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتّحدة تفضيله لحل الدولتين. وقال: «أعتقد أن هذا الأمر سيسير بشكل أفضل لأن كلّ طرف سيحكم نفسه».

ولم يوضح ترامب ما إذا كانت خطة السلام التي يعدّها صهره جاريد كوشنر وسط سريّة مطلقة وسيتم الكشف عنها «خلال شهرين أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر» على أبعد تقدير سترتكز إلى حلّ الدولتين.

لكن الرئيس الجمهوري شدّد على أنّ هذه الخطة ستكون «متوازنة للغاية» لأنه إذا كان صهره «يعشق إسرائيل» فهو يعلم في الوقت نفسه أن «الجميع يجب أن يكونوا راضين».

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