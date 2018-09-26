الكويت: سحب أميركا أنظمة «باتريوت» إجراء روتيني يخضع لتقديرها

وحدة من نظام صواريخ باتريوت الأميركي. (أرشيفية. رويترز)

قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الأربعاء، إن ما يتردد عن سحب الولايات المتحدة بعض البطاريات المضادة للطائرات وصواريخ «باتريوت» من الكويت ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط هو «إجراء داخلي روتيني».

وأضافت رئاسة الأركان، في بيان بحسب وكالة «رويترز»، أن هذا الإجراء «يخضع لتقدير القوات الأميركية وبالتنسيق مع الجيش الكويتي».

وجاء في البيان أن «ما سيجري سحبه مخصص لتأمين حماية القوات الأميركية»، مؤكدًا أن «منظومة الباتريوت الكويتية، وبشكل مستقل، تؤمن الحماية والتغطية الكاملة للحدود الجغرافية لدولة الكويت».

كانت جريدة «وول ستريت جورنال» نقلت في وقت سابق اليوم الأربعاء عن مسؤولين عسكريين أميركيين، قولهم إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) سيسحب الشهر المقبل بعض بطارياتها المضادة للطائرات والصواريخ من دول الكويت والبحرين والأردن بالشرق الأوسط.

وقال المسؤولون إن تلك الخطوة تشير إلى تحول التركيز عن الصراعات القائمة منذ فترة طويلة في الشرق الأوسط وأفغانستان.