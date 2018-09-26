«البنتاغون» يسحب أنظمة صواريخ «باتريوت» من الشرق الأوسط

منظومة صواريخ «باتريوت» الأميركية. (أرشيفية. أ ف ب)

قال مسؤولون عسكريون أميركيون إن الولايات المتحدة ستسحب بعض البطاريات المضادة للطائرات والصواريخ من الشرق الأوسط.

ونقلت جريدة «وول ستريت جورنال»، اليوم الأربعاء، عن المسؤولين قولهم إن وزارة الدفاع الأميركية ستسحب الأنظمة الصاروخية من المنطقة الشهر المقبل.

وأضافت الجريدة أن واشنطن ستسحب أربعة أنظمة صواريخ «باتريوت» من الأردن والكويت والبحرين، وقالت إن الخطوة تشير إلى تحول التركيز عن الصراعات القائمة منذ فترة طويلة في الشرق الأوسط وأفغانستان، وفق وكالة «رويترز».

وذكر المسؤولون العسكريون أن الجيش يركز الآن على التوترات مع الصين وروسيا.