موسكو: توريد منظومات «إس-300» لسورية ليس موجهًا ضد إسرائيل

منظومة الدفاع «إس-300» الروسية. (سبوتنيك)

قالت وزارة الخارجية الروسية إن توريد منظومات الدفاع «إس-300» إلى سورية ليس موجهًا ضد إسرائيل.

وذكر مدير قسم منع الانتشار والرقابة على التسليح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، أن «هذه الواردات، حتمًا ليست موجهة ضد إسرائيل. إنها شريكتنا».

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبلغ نظيره السوري بشار الأسد، أمس الإثنين، عن خطط تسليم سورية منظومة صواريخ «إس-300»، وذلك بعد أسبوع من سقوط الطائرة الروسية فوق مياه البحر المتوسط قبالة السواحل السورية.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قال في وقت سابق أمس الإثنين إنه بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، سيجري تزويد سورية بمنظومة الدفاع الجوي خلال أسبوعين، وهي قادرة على اعتراض الأهداف الجوية على مسافة تتجاوز 250 كلم.

وقال البيت الأبيض إنه يأمل أن تعيد روسيا النظر في الخطوة التي وصفها مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بأنها «تصعيد خطير» للحرب المستمرة منذ سبع سنوات.

وكانت إسرائيل منذ فترة طويلة تحث روسيا على عدم تزويد سورية بنظام «إس-300»، خشية أن يعرقل قدراتها الجوية على ضرب تجمعات قوات إيران وحزب الله في سورية.