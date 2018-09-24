الرئيس التونسي يعلن نهاية التوافق مع حزب «النهضة» الإسلامي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 09:54 مساء
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يوم الإثنين إن علاقة التوافق التي تجمعه بحركة «النهضة» الإسلامية انتهت بعد أن فضلت النهضة تكوين إئتلاف مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وإعلان السبسي ينهي فترة توافق بين الرئيس والنهضة بدأت قبل خمس سنوات وجنبت تونس السقوط في أتون العنف إذ اتفقا على حكومة تكنوقراط وصياغة دستور حداثي، بحسب «رويترز».

وقال السبسي «انقطعت العلاقة بيني وبين حركة النهضة بسعي منهم بعدما فضلوا تكوين علاقة أخرى مع يوسف شاهد». وأضاف «التوافق حقق لتونس استقرارًا نسبيًا والآن دخلنا في مغامرة جديدة».

ويأتي إعلان السبسي بعد أن رفضت حركة النهضة مطلب حزب «نداء تونس» الحاكم الذي أسسه السبسي نفسه قبل ست سنوات إقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد وقالت إنه يتعين المحافظة على الاستقرار السياسي.

وبخصوص الخلاف السياسي بين الشاهد وحافظ قائد السبسي نجل الرئيس، قال السبسي إن تونس لن تتضرر برحيلهما الإثنين. وقال إنه يتعين تغيير الدستور والنظام الانتخابي. وأضاف أنه يريد تحسين الدستور ولكن الأمر ليس بيده.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

داخلية الوفاق تدعو إلى أقصى درجات الحذر بسبب الأمطار
ليبيا
عقيلة صالح يرد على الدعوات المطالبة بخروج «النواب» من المشهد السياسي
ليبيا
هبة عبدالسلام «للوسط»: «بنغازي للأغنية الشعبية» بدايتي الحقيقية
ثقافة وفن
مصدر لـ«رويترز»: 1.03 مليون برميل يوميا متوسط إنتاج ليبيا النفطي خلال العام
ليبيا
ثغرة أمنية تجعل «تيسلا» معرضة للسرقة خلال ثانيتين
سيارات
شلقم ينفي علمه بحصول ساركوزي على تمويل ليبي
ليبيا
«المركزي»: 10 آلاف دولار سقف التحويلات للخارج في السنة و50 ألف دولار لأغراض ...
ليبيا
ننشر ضوابط «المركزي» لاستعمال النقد الأجنبي في فتح الاعتمادات المستندية
ليبيا
بالأسماء.. عناصر من «شورى» درنة وبنغازي وسرت تقاتل في طرابلس
ليبيا
نصية: المصارف غير قادرة على إدارة قرار الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
تهريب البشر من السودان وتشاد إلى ليبيا.. المسارات والحلول (رؤية من داخل الكفرة)
ليبيا
«الخليج العربي للنفط»: عودة الإنتاج لبئر نفطي مهجور منذ 16 عامًا
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كوكاكولا» قد تضيف لمشروباتها مادة موجودة في الماريغوانا