الرئيس التونسي يعلن نهاية التوافق مع حزب «النهضة» الإسلامي

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يوم الإثنين إن علاقة التوافق التي تجمعه بحركة «النهضة» الإسلامية انتهت بعد أن فضلت النهضة تكوين إئتلاف مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وإعلان السبسي ينهي فترة توافق بين الرئيس والنهضة بدأت قبل خمس سنوات وجنبت تونس السقوط في أتون العنف إذ اتفقا على حكومة تكنوقراط وصياغة دستور حداثي، بحسب «رويترز».

وقال السبسي «انقطعت العلاقة بيني وبين حركة النهضة بسعي منهم بعدما فضلوا تكوين علاقة أخرى مع يوسف شاهد». وأضاف «التوافق حقق لتونس استقرارًا نسبيًا والآن دخلنا في مغامرة جديدة».

ويأتي إعلان السبسي بعد أن رفضت حركة النهضة مطلب حزب «نداء تونس» الحاكم الذي أسسه السبسي نفسه قبل ست سنوات إقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد وقالت إنه يتعين المحافظة على الاستقرار السياسي.

وبخصوص الخلاف السياسي بين الشاهد وحافظ قائد السبسي نجل الرئيس، قال السبسي إن تونس لن تتضرر برحيلهما الإثنين. وقال إنه يتعين تغيير الدستور والنظام الانتخابي. وأضاف أنه يريد تحسين الدستور ولكن الأمر ليس بيده.