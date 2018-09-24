هيئة رسمية تحذر من استمرار الفوارق الاجتماعية في المغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 05:44 مساء
سكان في جرادة بشمال شرق المغرب يتظاهرون من أجل ظروف عيش أفضل. (فرانس برس)

حذرت هيئة رسمية مغربية من استمرار الفوارق التي «تؤثر بشكل كبير على التماسك الاجتماعي» في المملكة، وذلك في تقرير أوردته الصحف المغربية الاثنين.

وأوضح المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في المغرب في دراسته أن «الفقـر والبطالة فـي صفـوف الشـباب والفـوارق أصبحت تتجاوز حدود المقبولية»، بحسب «فرانس برس».

وأوصت هذه الهيئة الاستشارية العامة بإعادة إحياء «الارتقـاء الاجتماعـي عـن طريق تعليـم حديث ذي جـودة ومتـاح للجميع» في البلد الذي يضم نحو 35 مليون نسمة.

وعبّـر المجلس عن الأسف للتمييز والإقصاء الذي يطال بعض فئات السكان وللفوارق في مستوى الخدمات الصحية والتربوية وفرص العمل علاوة على الفوارق في مستوى الدخل. وأشار التقرير إلى تنامي احتجاج المغاربة ضد هذه الفوارق كما أظهرت «الحركات الاجتماعية» التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة.

وبعد احتجاجات على انعدام التنمية في شمال المملكة وضد نقص الماء في الجنوب أو فرص العمل في جرادة (شمال شرق)، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة دعت إلى المقاطعة الاقتصادية وضد «غلاء المعيشة». وأشار التقرير إلى أن المغاربة الذين باتوا أكثر وعيًا لحقوقهم باتوا يعبرون أكثر عن عدم رضاهم وعن حاجاتهم وانتظاراتهم.

ولاحظ أيضًا أن هذا التغيير في السلوك يفسره أيضًا تنامي العالم الرقمي «سيّما فـي سـياق يعـرف مشـاركة سياسـية متواضعـة، وتراجعًا علـى مسـتوى ثقـة الشـباب فـي مؤسسـات التأطيـر والوسـاطة» وهو ما دفع إلى «تزايد استغلال العالـم الرقمـي باعتبـاره فضـاءً للتعبيـر الحـر والنقـاش حـول مواضيـع تهـم المجتمـع، سـيّما قضيـة الفـوارق».

ويأتي نشر هذا التقرير في وقت تشهد فيه شبكات التواصل الاجتماعي منذ بداية سبتمبر نشر أشرطة فيديو لشبان مغاربة يهاجرون إلى أسبانيا على زوراق مطاطية رغم خطورة ذلك.

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