مقتل فلسطيني بنيران إسرائيلية في مواجهات على حدود غزة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 12:46 صباحا
عائلة فلسطينية قتل أبنها برصاص الاحتلال الإسرائيلي. (فرانس برس)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الأحد، عن مقتل فلسطيني في مواجهات جديدة مع قوات الجيش الإسرائيلي على طول الحدود بين القطاع غزة وإسرائيل، وفق ما نقلت «فرانس برس».

وأوضحت الوزارة في بيان أن عماد اشتيوي (21 عاما) قُتل برصاصة في الرأس في شرق مدينة غزة، في وقت كان شبان من القطاع قد تجمعوا مجددا لإلقاء إطارات مشتعلة وحجارة في اتجاه الجنود الإسرائيليين.

ومنذ 30 مارس، ينظّم الفلسطينيون في قطاع غزة «مسيرات العودة» لتأكيد حق اللاجئين بالعودة إلى أراضيهم ومنازلهم التي غادروها أو هجروا منها العام 1948 لدى إقامة دولة إسرائيل، ولكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات.

وأشارت «فرانس برس» إلى مقتل 186 فلسطينيا على الأقل بنيران الجيش الاسرائيلي منذ بدء التظاهرات، في حين قتل جندي إسرائيلي واحد.

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