أولمرت: عباس الوحيد القادر على تحقيق السلام مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتحدث إلى الصحفيين بعد لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس. (فرانس برس)

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بعد لقاء عقده مع الرئيس الفلسطيني في باريس ليل الجمعة أن محمود عباس هو الشخص الوحيد القادر على تحقيق السلام مع الإسرائيليين كما أورد «تلفزيون فلسطين».

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن اللقاء عقد في باريس، حيث التقى عباس الجمعة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وظهر أولمرت جالسًا إلى جانب الرئيس الفلسطيني في مقر إقامة عباس في العاصمة الفرنسية ويتحدث مباشرة إلى تلفزيون فلسطين الرسمي، الذي بث حديثه السبت على موقعه الإلكتروني، وفق «فرانس برس».

وقال أولمرت: «على كل واحد في أميركا وأوروبا، وبالتأكيد في إسرائيل أن يفهم أمرين: الأول أنه لا بديل عن حل الدولتين لحل الصراع التاريخي الفلسطيني - الإسرائيلي، والثاني أن هذا الحل ممكن والشيء، الثالث وربما الأول أن الرئيس محمود عباس هو الوحيد القادر على إنجازه».

وأضاف أن عباس «أثبت في الماضي أنه ملتزم بالكامل في تحقيقه، ولهذا أنا أحترمه كثيرًا، فهو الشخص الأكثر قدرة لهذه العملية في المستقبل». وأضاف أولمرت الذي ترأس الحكومة الإسرائيلية بين 2006 و2009 وقاد المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين على مدى أشهر في السابق، أن عباس «قائد سياسي عظيم، والشخص الأكثر أهمية للتطورات المستقبلية والعلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين».

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وهو يشير بإصبعه إلى عباس «هذا الرجل هو القادر على القيام بذلك (السلام) وهو يريد ذلك، وهو قاتل ضد الإرهاب لأن ذلك جزء من التزامه لإنجاز السلام بيننا وبينهم»، بحسب ما أورد تلفزيون فلسطين. وأخلي سبيل أولمرت في أواخر يونيو الماضي بعد ان أمضى 16 شهرًا مسجونًا في إسرائيل بتهمة الفساد، رغم أن الحكم الذي صدر بحقه كان لمدة 27 شهرًا، ليسجل أنه أول رئيس وزراء إسرائيلي يودع السجن.

وتابع أولمرت: «أرى أنه مهم جدًا القول والتأكيد أن الرئيس عباس لم يرفض خطتي – لم يقل «لا» مطلقًا، وكررت هذا على مدار السنوات التسع الماضية في كل مكان ذهبت إليه». وأكد أن «الرئيس عباس لم يقل لا ولم يقل نعم ولكن لو بقيت رئيسًا للوزراء وقتًا أطول لكان بمقدورنا تحقيق السلام كما يقول الرئيس عباس اليوم وهذه حقيقة».

وأضاف: «أنا سعيد جدًا بأن أجدد صداقتي مع الرئيس عباس وأن التقيه، وكلي أمل أن نلتقي المرة المقبلة ونحن في خضم المفاوضات نحو تحقيق هذا الهدف النبيل». يشار إلى أن مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين معطلة منذ 2014 ولم يعقد عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سوى لقاءات نادرة منذ ذلك الحين دون بحث النزاع بشكل مباشر.