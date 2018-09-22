جامعة القاهرة تستقبل اليوم 250 ألف طالب في أول أيام الدراسة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 سبتمبر 2018, 09:54 صباحا
جامعة القاهرة

تستقبل جامعة القاهرة، اليوم السبت، نحو 250 ألف طالب وطالبة بكلياتها فى أول أيام العام الجامعي الجديد 2018 - 2019.

ووفق «بوابة الأهرام»، استعرض رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، في اجتماع مع عمداء كليات الجامعة، الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية في العام الجامعي الجديد، وذلك فيما يتعلق بتجهيزالمدرجات وقاعات الدروس، والمعامل والورش، والمكتبات، وإعلان الجداول الدراسية، مع بدء الدراسة، وتوزيع الطلاب علي الأقسام والشعب الدراسية، وسرعة إنهاء أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد بشؤون الطلاب.

وأكد الخشت على ضرورة العمل بالكليات علي توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم ومراجع، وانتظام العملية التعليمية من اليوم الأول للدراسة بالجامعة. كما أكد أن المدن الجامعية ستكون مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب، مشددًا على تسكين الطلاب من اليوم الأول للدراسة وفقًا لجدول زمني محدد.

ووجه الخشت بضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية المختلفة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب، إلى جانب قيام الكليات بالانتهاء من إعداد الخطط الخاصة باستقبال الطلاب الجدد من اليوم الأول للدراسة والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة وتاريخ الجامعة بمشاركة الطلاب القدامى.

كما دعا الخشت، عمداء الكليات إلى القيام بجولات داخل كلياتهم في اليوم الأول للدراسة، ووجه بضرورة تواجد الأساتذة بين الطلاب والاقتراب منهم.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بجولات بالكليات في الأسبوع الأول من بدء الدراسة ويلتقي خلال تلك الجولات بعمداء الكليات والأساتذة والطلاب تزامنًا مع بداية العام الجامعي الجديد.

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