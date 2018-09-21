مسؤول إسرائيلي: «لا تغيير» في التنسيق بين تل أبيب وموسكو بشأن سورية

طائرة عسكرية روسية من إيل 20.

أكد مسؤول عسكري إسرائيلي، الجمعة، أن القواعد العملانية المتفق عليها مع روسيا في سورية لا تزال كما هي بعد مقتل 15 جنديًا روسيًا، أسقطت طائرتهم مساء الإثنين، ملمحًا إلى أن إسرائيل تحتفظ بحرية التحرك في الدولة المجاورة.

وقال المسؤول العسكري -الذي فضل عدم ذكر اسمه- إنه «ليس هناك تغيير في آلية عدم الاشتباك (بين إسرائيل وسورية) إثر هذا الحادث المؤسف. إن آلية عدم الاشتباك والإجراءات العملانية بيننا وبين الجيش الروسي تبقى قائمة ولم تتغير».

ويرمز مصطلح «عدم الاشتباك» إلى تبادل المعلومات بين البلدين وخفض مخاطر التصادم والاشتباك...