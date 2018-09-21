إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك بكفالة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 سبتمبر 2018, 10:51 صباحا
جمال وعلاء مبارك (أرشيفية: الإنترنت)

قبلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، الخميس، تظلم علاء وجمال نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك على قرار حبسهما على ذمة قضية التلاعب بالبورصة بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما، وفق ما أوردت «بوابة الأهرام» المحلية.

وحددت المحكمة لنظر القضية جلسة 20 نوفمبر المقبل، لاستكمال المحاكمة، أمام دائرة جنائية أخرى غير التى قررت حبسهما نظرًا لردها صباح اليوم عقب تقدم فريد الديب محامي المتهمين بطلب لردها.

وقررت الدائرة 26 مدني قبول الطلب المقدم من علاء وجمال مبارك وياسر سليمان الملواني، برد هيئة محكمة قضية «التلاعب في البورصة»، التي أصدرت قرارًا في جلستها الماضية بحبسهم وتحديد جلسة اليوم لنظر طلب تظلمهم على قرار الحبس.

وسبق وأن أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا بحبس جميع المتهمين حضوريًا في القضية، مع إرسال التقرير الوارد من البنك المركزى إلى اللجنة التى أودعتها لاستكماله لكونه منقوصًا.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

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