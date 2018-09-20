روسيا وتركيا تطلعان الأمم المتحدة على مستجدات اتفاق إدلب
القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 سبتمبر 2018, 01:44 مساء
قال مستشار الأمم المتحدة بشأن سورية، يان إيغاند، اليوم الخميس إن روسيا وتركيا أطلعتا الأمم المتحدة على مستجدات الاتفاق المبرم بين البلدين بشأن إقامة منطقة نزع سلاح في محافظة إدلب، وفق وكالة «سبوتنيك» الروسية.
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