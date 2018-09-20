نصر الله يحذر من امتلاك حزب الله صواريخ دقيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 سبتمبر 2018, 11:14 صباحا


قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الخميس إن جماعته باتت تمتلك صواريخ دقيقة رغم الجهود الإسرائيلية لقطع الطريق عبر سورية.

وأضاف نصر الله، في كلمة نقلها التلفزيون بحسب وكالة «رويترز»، في ما يتعلق بموضوع «الصواريخ الدقيقة ومحاولاته في سورية لقطع الطريق على هذه القدرة وعلى هذه الإمكانية.. أقول له مهما فعلت في قطع الطريق لقد انتهى الأمر وتم الأمر وأنجز الأمر».

وتابع: «باتت المقاومة تملك من الصواريخ الدقيقة وغير الدقيقة ومن الإمكانات التسليحية ما إذا فرضت إسرائيل على لبنان حربًا ستواجه إسرائيل مصيرًا وواقعًا لم تتوقعه في يوم من الأيام».
 

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