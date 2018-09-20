مقتل فتى فلسطيني بنيران القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في غزة

فلسطينيون يحملون مصابًا خلال اشتباكات سابقة مع قوات إسرائيلية قرب حدود قطاع غزة. (رويترز)

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شابًا فلسطينيًا قتل، اليوم الخميس، برصاص القوات الإسرائيلية بعدما أطلقت القوات النار على مظاهرة في جنوب قطاع غزة.

وذكر الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، بحسب وكالة «رويترز»، أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على مؤمن إبراهيم أبو أياد الذي يبلغ من العمر 15 عامًا شرق مدينة رفح الواقعة بالطرف الجنوبي لقطاع غزة على الحدود مع مصر.

في حين قالت ناطقة باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات تعرضت لهجوم عند السياج الحدودي في جنوب القطاع وللرشق بالحجارة والقنابل الحارقة فردت باستخدام «وسائل فض الشغب»، مضيفة أن طلقات حية أطلقت وفقًا «لقواعد إطلاق النار».

وتشهد الحدود بين غزة وإسرائيل مظاهرات فلسطينية أسبوعية منذ 30 مارس، وفي الآونة الأخيرة بدأت الاحتجاجات تجرى في وقت متأخر من الليل مثلما حدث أمس الأربعاء.

وكان الجيش الإسرائيلي قال أمس الأربعاء إن عدة حوادث وقعت على الحدود مع غزة «مع مشاركة المئات من مثيري الشغب» الذين أحرقوا إطارات ورشقوا الجنود بالحجارة والقنابل الحارقة.

وأضاف أنه لم تقع أي إصابات في صفوف الإسرائيليين.

ويقول مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن 182 فلسطينيًا على الأقل قتلوا في الاحتجاجات. إلا أن الجيش الإسرائيلي يقول إنه يدافع عن حدوده ضد محتجين يقومون بأعمال شغب ويحاولون اختراق السياج ودخول إسرائيل.

وسحبت إسرائيل قواتها ومستوطنيها من قطاع غزة في العام 2005 لكنها واصلت فرض سيطرة محكمة على حدوده البرية والبحرية، وخاضت ثلاث حروب هناك في العقد الأخير ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر عليه.

وتفرض إسرائيل حصارًا على القطاع يقول البنك الدولي إنه تسبب في أزمة اقتصادية، وحد من حصول سكانه وعددهم مليونان على الرعاية الصحية والمياه النظيفة والكهرباء.

ومحادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين متوقفة منذ العام 2014.