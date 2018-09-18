تركيا: المعارضة السورية باقية في إدلب بموجب الاتفاق مع روسيا

قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، اليوم الثلاثاء، إن المعارضة السورية في إدلب ستبقى في نفس المناطق الموجودة بها الآن، في إطار الاتفاق الذي وقعته تركيا وروسيا، وفق ما أوردت «رويترز».

وكتب كالين على «تويتر» أن «روسيا وتركيا ستنفذان دوريات مشتركة في المنطقة، وستتخذ روسيا إجراءات للحيلولة دون وقع هجوم على إدلب».

واتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس الإثنين، على إنشاء منطقة جديدة منزوعة السلاح في منطقة إدلب، على أن ينسحب «المتشددون المسلحون» منتصف الشهر المقبل.