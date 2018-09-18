روسيا: الدفاع السوري أسقط «خطأ» الطائرة «إيل-20» وإسرائيل تتحمل المسؤولية

الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن صاروخ من منظومة «إس-200» السورية للدفاع الجوي أسقط بطريق الخطأ طائرة «ايل-20» الروسية، متهمة إسرائيل بتحمل المسؤولية.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، كما نقلت وكالة «سبوتنيك»، إن «إيل-20 تتميز بسطح عاكس فعَّال أكثر من (إف-16)، وأُسقطت بصاروخ من منظومة (إس-200)».

وأضاف أن إسرائيل لم تبلغ قيادة مجموعة القوات الروسية في سورية عن عمليتها المخطط لها في منطقة اللاذقية، مضيفًا: «إسرائيل لم تنبه قيادة مجموعة القوات الروسية في سورية بشأن العملية المخطط لها. تم تسلم إشعار عبر الخط الساخن قبل أقل من دقيقة واحدة من الهجوم، الأمر الذي لم يسمح بإبعاد الطائرة الروسية إلى منطقة آمنة».

وأكد كوناشينكوف مقتل 15 جنديًا روسيًا نتيجة «الأعمال الإسرائيلية غير المسؤولة»، مشددًا على «أن روسيا تقيم التصرفات الاستفزازية لإسرائيل على أنها عدوانية. نترك لنفسنا حق الرد».

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم اختفاء إحدى طائراتها العسكرية من على شاشات الرادار فوق سورية، في الوقت نفسه الذي كانت فيه قوات إسرائيلية تشن هجمات جوية على أهداف في مدينة اللاذقية، مسقط رأس الرئيس السوري بشار الأسد.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الأمر، وقال الناطق باسم الجيش: «نحن لا نعلق على تقارير من الخارج»، في إشارة إلى تقرير وزارة الدفاع الروسية عن الهجمات في سورية وفقدان طائرة الاستطلاع.