مقتل فلسطينيين في غارة إسرائيلية على حدود غزة

عبوات غاز مسيل للدموع تطلقها القوات الإسرائيلية خلال تظاهرة على السياج الحدودي بغزة، 14 سبتمبر 2018 (فرانس برس)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مقتل فلسطينيين في غارة إسرائيلية على حدود غزة، فيما قالت إسرائيل إن «الفلسطينيين قاما بزرع جسم مشبوه قرب السياج الحدودي».

وقال ناطق باسم وزارة الصحة في القطاع إن «جثتي القتيلين نقلتا إلى مستشفى في جنوب غزة بعد الضربة التي نُفذت صباحًا»، دون الإعلان عن هويتيهما، وفق ما أوردت «فرانس برس».

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، ليل الإثنين - الثلاثاء، إن الفلسطينيين استُهدفا بعد أن زرعا عبوة. وذكر البيان أن «إرهابيين اقتربا بشكل مثير للشكوك من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة وزرعا جسمًا بجانب السياج. وردًا على ذلك قامت طائرة إسرائيلية بإطلاق النار صوبهما».

وفي حادث منفصل مساء أمس الإثنين، أعلنت وزارة الصحة إصابة 26 فلسطينيًا على الأقل بالرصاص خلال احتجاجات جديدة في شمال قطاع غزة.

ومنذ بدء الاحتجاجات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، في 30 مارس، قُتل 181 فلسطينيًا على الأقل بنيران إسرائيلية. في المقابل قُتل جندي إسرائيلي.

وغالبية الفلسطينيين قتلوا بالرصاص خلال الاحتجاجات، لكن آخرين أصيبوا بنيران المدفعية وفي غارات جوية.