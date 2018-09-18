اختفاء طائرة روسية على متنها 14 عسكريًا قبالة سورية

قاذفة روسية من طراز «سوخوي-24» تهبط في قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية السورية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة روسية على متنها 14 عسكريًا اختفت من على شاشات الرادار أثناء تحليقها فوق البحر المتوسط قبالة الساحل السوري، في وقت متأخر من ليل الإثنين، في الوقت الذي كانت فيه مدينة اللاذقية السورية تتعرض لهجوم بصواريخ إسرائيلية.

وقالت الوزارة في بيان، نقلت عنه «فرانس برس»، إن «الاتصال انقطع بطاقم الطائرة (إيل-20) بينما كانت تحلّق فوق البحر الأبيض المتوسط على بعد 35 كلم من الساحل السوري في طريق عودتها إلى قاعدة حميميم الجوية»، مشيرة إلى أن الطائرة اختفت عن شاشات الرادار قرابة الساعة 11 ليلًا.

وأوضحت الوزارة أن مصير طاقم الطائرة العسكرية مجهول، مؤكدة أن عملية بحث عن الطائرة جارية، وقالت إن اختفاء الطائرة عن شاشات الرادار تزامن مع إغارة أربع مقاتلات إسرائيلية من طراز «إف-16» على بنى تحتيّة سورية في محافظة اللاذقية.

وامتنعت ناطقة باسم الجيش الإسرائيلي عن التصريح، مكتفية بالقول: «لا نعلّق على تقارير أجنبية».

من جهتها نقلت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية عن مصدر عسكري أنّ الدفاعات الجويّة السورية أطلقت النار تصديًا للهجوم الإسرائيلي. فيما نقلت «انترفاكس» عن مصدر في فرق البحث والإنقاذ أن الطائرة، التي تستخدم عادة في مهام المراقبة، قد تكون غرقت في البحر المتوسط نتيجة «حادثة طارئة غير متوقعة».

واتهمت وزارة الدفاع الروسية الفرقاطة الفرنسية «أوفيرن»، التي كانت تبحر في مياه المنطقة في نفس الوقت، بأنها أطلقت صواريخ، لكن باريس سارعت إلى النفي، وقال ناطق باسم الجيش الفرنسي إن «الجيوش الفرنسية تنفي أي ضلوع لها في هذا الهجوم».

وسارعت واشنطن بدورها إلى نفي أي علاقة لها بالهجوم دون إعطاء أي تفاصيل. وقال ناطق باسم وزارة الدفاع (البنتاغون): «لم يطلق الجيش الأميركي الصواريخ، وليس لدينا شيء إضافي في الوقت الراهن».