طهران تشيد بالاتفاق الروسي - التركي لإقامة «منطقة منزوعة السلاح» في إدلب

أشاد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، بنتائج الاجتماع الروسي - التركي في سوتشي، بهدف تجنيب محافظة إدلب السورية معركة كبيرة، واصفًا إياها بـ«الدبلوماسية المسؤولة»، وفق «فرانس برس».

وتوصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، أمس الإثنين، إلى اتفاق على إقامة «منطقة منزوعة السلاح» على الخط الفاصل بين قوات النظام والفصائل المعارضة في إدلب، على أن يكون تحت سيطرة روسية تركية.

وقال ظريف، في تغريدة على «تويتر»، إن «الدبلوماسية المكثفة والمسؤولة التي حصلت خلال الأسابيع الأخيرة، تنجح في تجنيب إدلب الحرب، مع التزام حازم بمحاربة الإرهاب المتطرف».

وأضاف أن «الدبلوماسية مجدية»، مشيرًا إلى زيارتيه الى أنقرة ودمشق، وإلى القمة الروسية - التركية - الإيرانية في طهران قبل أيام، والتي ظهرت فيها خلافات بين موسكو وأنقرة.