تحطم مروحية عسكرية غربي السودان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 07:18 مساء
مروحية عسكرية محطمة. (أرشيفية: الإنترنت)

تحطمت طائرة عسكرية تابعة للجيش السوداني، الاثنين، في مطار نيالا عاصمة ولاية دارفور غربي البلاد، إثر عطل فني في المحركات، فيما نجا من على متنها.

وقال الناطق باسم الجيش العميد أحمد خليفة الشامي في بيان إن «المروحية وهي من طراز «أم 17» تعرضت إلى عطل فني مفاجئ أثناء هبوطها في مطار نيالا قادمة من أم دافوق (جنوب دارفور) في رحلة إدارية روتينية»، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأضاف الشامي أن المروحية اصطدمت بمدرج المطار مما أدى إلى اشتعال النار فيها واحتراقها بالكامل. وأوضح أن أفراد الطاقم وجميع الركاب الذين كانوا على متنها لم يصابوا بأذى، بحسب البيان.

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