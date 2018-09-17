إيران تعلن تمسكها بتجنيب سكان إدلب السورية الخطر

سوري يقف قرب منزل مدمر بعد غارات لقوات النظام السوري على إدلب. (أ ف ب)

أعلنت إيران تمسكها بتجنيب سكان محافظة إدلب السورية للخطر في ظل إعلان النظام اعتزامه استعادة السيطرة عليها، كآخر معقل للفصائل المعارضة والجهادية.

وصرّح الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، في مؤتمر صحفي في طهران بحسب وكالة «فرانس برس»: «نحن مصممون تمامًا على حلّ مسألة إدلب بشكل بحيث لا يعاني السكان ولا يسقط ضحايا».

وتتعرض محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى مقاتلة منذ أيام لقصف مدفعي وجوي من قوات النظام والجيش الروسي. كما تحشد قوات النظام قواتها في المنطقة لمهاجمتها.

وأضاف قاسمي: «فيما يخصّ الإرهابيين وسورية (...) سياستنا واضحة ونأمل في أن يتحرر البلد في أسرع وقت ممكن وأن يتمكن من استعادة كامل الأراضي والتخلص من كل الإرهابيين».

وتابع: «لكن هناك جانب آخر بالغ الأهمية بالنسبة إلينا وهي المسائل الإنسانية»، مؤكدًا: «أنها نقطة أساسية وأنها تناقشها بشكل دائم مع روسيا وتركيا والحكومة السورية».

وقال: «نأمل في أن تكون المفاوضات مثمرة وأن نتمكن من تحقيق أهدافنا».

ورغم أن إيران وروسيا وتركيا تدعم أطرافًا متعارضة في النزاع السوري، إلا أنها ترعى عملية أستانا بهدف إنهاء الحرب.

وفشلت الدول الثلاث أثناء قمة عُقدت في طهران في السابع من سبتمبر، في تجاوز خلافاتها حول محافظة إدلب إلا أنها أكدت ضرورة الإبقاء على عملية أستانا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعا نظيريه إلى تجنب «إراقة الدم» لكنه اصطدم في تصميم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المعلن على «تصفية الإرهاب نهائيًا في سورية».

وقد بدا الرئيس الإيراني حسن روحاني وكأنه يدعو إلى مسار وسطي، معتبرًا أن «محاربة الإرهاب في إدلب جزء لا بدّ منه في المهمة المتمثلة بإعادة السلام والاستقرار الى سورية»، مضيفًا: «إلا أن هذا يجب ألا يكون مؤلمًا للمدنيين وألا يؤدي الى سياسة الأرض المحروقة».

والتقى بوتين وإردوغان الاثنين في سوتشي بروسيا سعيًا لتجاوز خلافاتهما حول إدلب.

وتخشى الأمم المتحدة حصول كارثة إنسانية في حال شُنّ هجوم على إدلب حيث يقطن حاليًا حوالي ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم من النازحين من مناطق أخرى، بينهم آلاف المقاتلين والمدنيين الذين تم إجلاؤهم من مناطق كانت تحت سيطرة مقاتلي المعارضة واستعادها النظام.