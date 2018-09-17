تركيا ترسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى إدلب

شاحنات عسكرية تنقل دبابات عبر الحدود السورية في هاتاي بجنوب تركيا (فرانس برس)

أرسلت تركيا تعزيزات عسكرية إلى أحد مراكز المراقبة التابعة لها في محافظة إدلب السورية، التي تعد أحد آخر معاقل مسلحي المعارضة، في محاولة من جانبها لمنع هجوم واسع للجيش السوري وحلفائه على إدلب.

وقالت جريدة «حرييت»، حسب «فرانس برس»، إن التعزيزات تشمل دبابات ومعدات عسكرية أخرى، وهي الأكبر التي تُنقل إلى إدلب منذ مطلع سبتمبر، بينما يلتقي الرئيسان الروسي والتركي، اليوم الإثنين، في سوتشي (جنوب غرب روسيا) لمحاولة التفاهم على مصير إدلب.

وأرسلت التعزيزات، مساء الأحد، في قافلة من نحو خمسين آلية إلى مركز المراقبة التركي في جسر الشغور بجنوب غرب إدلب. وأفادت وسائل الإعلام بأن تركيا أرسلت في الأيام الأخيرة عددًا من قوافل تعزيزات عسكرية إلى مراكز المراقبة التي ينتشر فيه مئات العسكريين الأتراك.

وتملك تركيا 12 مركز مراقبة في إدلب، إحدى «مناطق خفض التصعيد» المقامة في إطار عملية أستانا التي ترعاها تركيا، الداعمة المعارضة، وروسيا وإيران الداعمتين للنظام السوري.

وتخشى تركيا من أن يؤدي هجوم واسع النطاق على إدلب إلى تدفق المزيد من اللاجئين الى أراضيها، فيما تستقبل أكثر من ثلاثة ملايين سوري.

ونزح عشرات آلاف الأشخاص في سبتمبر من إدلب بسبب القصف العنيف الذي ينفذه النظام السوري والطيران الروسي، والذي تكثف منذ عدة أيام قبل أن تتراجع حدته هذا الأسبوع، كما أعلنت الأمم المتحدة.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صرح الجمعة، بأن النظام السوري لا يستعد لشن هجوم واسع النطاق على محافظة إدلب، مؤكدًا أن موسكو ستبذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين. وتحتشد القوات السورية المدعومة من روسيا حول المحافظة منذ أسابيع.