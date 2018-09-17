ميركل تزور الجزائر وتناقش قضايا الهجرة والإرهاب العابر الحدود

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (فرانس برس)

تقوم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الإثنين، بزيارة إلى الجزائر تلتقي خلالها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ورئيس الوزراء أحمد أويحيى.

وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان أن الزيارة تأتي بدعوة من بوتفليقة، بعد عام ونصف العام على إلغاء زيارة كانت مقررة في فبراير 2017 بسبب التهاب رئوي أصيب به الرئيس الجزائري.

وأضاف البيان أن الطرفين سيتباحثان في الهجرة والإرهاب العابر الحدود، إلى جانب الأزمة في ليبيا وقضية الصحراء الغربية والوضع في مالي وفي منطقة الساحل، وفق «فرانس برس».

وتشمل زيارة ميركل الحالية لقاء تلميذات مدرسة للبنات، واجتماعًا مع ممثلي المجتمع المدني.

وتريد الحكومة الألمانية تسريع إبعاد طالبي اللجوء من أصول جزائرية ومغربية وتونسية من أراضيها بوصفهم يتحدرون من «دول آمنة»، إذ رفضت ألمانيا تقريبًا كل طلبات اللجوء من هذه الدول، وبنسبة أكثر من 99% من طلبات اللجوء المقدمة من جزائريين، حسب مشروع قانون تم تبنيه مؤخرًا.

ويسعى الكثير من الجزائريين إلى مغادرة البلاد بسبب أوضاع اقتصادية صعبة.

وفي المقابل، قامت الجزائر، منذ 2014، بترحيل أكثر من 33 ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء نحو بلدانهم، ورحلت آلاف آخرين منذ شهر يناير الماضي، وهو ما نددت به منظمات غير حكومية.

على صعيد مشكلة الصحراء الغربية، تطالب جبهة «البوليساريو»، التي تدعمها الجزائر، بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، في حين ترفض المغرب أيّ حل سوى حكم ذاتي في ظل سيادتها.

وتنشط أكثر من 200 مؤسسة ألمانية في مختلف القطاعات في الجزائر. وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2018، استوردت الجزائر منتجات ألمانية بقيمة 1.9 مليار دولار (1.6 مليار يورو) مما يجعل ألمانيا تحتل المركز الخامس من بين مموّليها.