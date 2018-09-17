غارة جوية تصيب منزلًا في اليمن وتسقط سبعة قتلى

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 10:09 صباحا
نازحة من الحديدة في مخيم بمحافظة حجة شمال اليمن (فرانس برس)

أعلن مسؤول محلي في اليمن، ووسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي أن غارة جوية نفذتها طائرات التحالف العربي، بقيادة السعودية، أصابت منزلًا وأسفرت عن مقتل سبعة مدنيين.

وقالت قناة «المسيرة» التلفزيونية، التابعة للحوثيين إن الغارة وقعت مساء أمس الأحد في منطقة حوران، في محافظة البيضاء بوسط اليمن، وأدت إلى مقتل رجل وأربع نساء بالإضافة إلى طفلين.

لكن وكالة «سبأ» للأنباء قالت إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا في الغارة الجوية. وأكد المسؤول المحلي أن الضربة الجوية «كانت إحداثياتها خاطئة».

ومنذ 2014، يشهد اليمن حربًا بين الحوثيين والقوات الحكومية، تصاعدت مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 دعمًا للحكومة المعترف بها دوليًا، بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها صنعاء ومحافظة الحُديدة.

وأوقعت الحرب أكثر من عشرة آلاف قتيل منذ تدخل التحالف في 2015، وتسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ تهدد المجاعة ملايين اليمنيين.

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