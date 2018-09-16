مقتل 32 متمردًا قرب الحديدة وغريفيث يعود إلى صنعاء

عنصر من قوات الحوثي يتفقد مدرعة أصيبت في غارة جوية قرب المدخل الشرقي لمدينة الحديدة (فرانس برس)

قُتل 32 متمردًا في اليمن باشتباكات متقطعة مع القوات الحكومية وغارات جوية شنتها طائرات التحالف العسكري بقيادة السعودية في محيط مدينة الحديدة الساحلية في الساعات الـ 24 الماضية، حسب ما أفادت، الأحد، مصادر عسكرية وطبية.

وتواصلت الاشتباكات في محيط الحديدة، الأحد، في وقت بدأ مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث زيارة إلى صنعاء في محاولة لإعادة إحياء الآمال بعقد جولة محادثات سلام بعد أيام من فشل الجولة الأخيرة إثر رفض المتمردين الحضور من دون ضمانات بالعودة إلى صنعاء.

وقال مسؤول عسكري، لـ«فرانس برس»، إن التحالف شن، الأحد، غارة داخل المدينة استهدفت برج إذاعة تابعة للمتمردين في الجهة الغربية، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص لم تعرف هويتهم. لكن المتمردين أفادوا عبر قناة «المسيرة» الناطقة باسمهم بأن القتلى حراس البرج إضافة إلى موظف.

وسيطرت القوات الموالية للحكومة الأربعاء على طريق رئيسة قرب مدينة الحديدة، الكيلو 16 التي تربط وسط المدينة بالعاصمة وبمدن أخرى، وتشكل خطًا بارزًا لإمداد المتمردين الحوثيين.

وكانت القوات الحكومية أطلقت في يونيو الماضي حملة عسكرية على الساحل الغربي بهدف السيطرة على ميناء الحديدة الخاضع للمتمردين، والذي يعتبره التحالف العسكري بقيادة السعودية ممرًا لتهريب الأسلحة.

وفي مطلع يوليو، أعلنت الإمارات تعليق الهجوم البري على مدينة الحديدة نفسها لإفساح المجال أمام وساطة للأمم المتحدة، مطالبةً بانسحاب الحوثيين من المدينة والميناء.

ورغم المعارك الجديدة في محيطها، ذكر مسؤولون عسكريون في القوات الحكومية أن هذه المعارك لا تعني استئناف الحملة، وإنما هدفها السيطرة فقط على طرق رئيسة قرب المدينة.

ويسيطر المتمردون الحوثيون على صنعاء ومناطق أخرى منذ سبتمبر 2014. وتحاول القوات الحكومية استعادة الأراضي التي خسرتها بمساندة التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في هذا البلد دعمًا لقوات الحكومة منذ مارس 2015.

ومنذ التدخل السعودي، قُتل في اليمن نحو عشرة آلاف شخص غالبيتهم من المدنيين.