بدء التصويت في انتخابات مجالس الإدارة المحلية في سورية

مقترعون في آخر انتخابات لمجالس الإدارة المحلية (ا ف ب)

فتحت مراكز الاقتراع، الأحد، أبوابها في أول انتخابات لمجالس الإدارة المحلية منذ بدء النزاع في 2011 في سورية، وهي تجري في مناطق سيطرة نظام الرئيس بشار الأسد، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

ويفترض أن يصوت الناخبون من الساعة السابعة (04:00 ت غ) إلى الساعة 19:00 (16:00 ت غ) لاختيار أعضاء هذه المجالس في البلاد التي تشهد نزاعًا مستمرًا.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن «أكثر من أربعين ألف مرشح» يتنافسون على «18 ألفًا و478 مقعدًا في كل المحافظات».

وعرض التلفزيون الحكومي السوري لقطات لناخبين يضعون الأوراق في مراكز التصويت بالقرب من دمشق وفي مدينتي طرطوس واللاذقية (غرب) الساحليتين.

وبعد أكثر من سبعة أعوام من حرب دامية وبمساعدة حليفه الروسي الذي يدعمه عسكريًا، يسيطر النظام السوري على حوالى ثلثي البلاد. لكن معارك ما زالت مستمرة في عدد من مناطق البلاد.

وأسفر النزاع منذ اندلاعه في سورية في 2011 عن سقوط أكثر من 360 ألف قتيل وأدى إلى نزوح ملايين السكان من بيوتهم.

وجرت آخر انتخابات محلية في سورية في ديسمبر 2011 بعد ستة أشهر من بدء النزاع. وقد جرت منذ ذلك الحين انتخابات تشريعية في 2016 وانتخابات رئاسية في 2014.