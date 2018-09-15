وزير المالية السوداني الجديد يعتذر عن عدم تولي المنصب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 سبتمبر 2018, 10:20 مساء
الرئيس السوداني عمر البشير. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وكالة السودان للأنباء السبت إن عبد الله حمدوك الأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة أعلن اعتذاره عن عدم قبول تكليفه بمنصب وزير المالية.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير عين رئيسًا جديدًا للوزراء الأسبوع الماضي، وقال إنه سيخفض عدد الوزراء في الحكومة الجديدة بواقع الثلث لخفض الإنفاق الحكومي في الوقت الذي يصارع فيه الاقتصاد ارتفاع التضخم ونقصًا حادًا في العملة الصعبة، وفق «رويترز».

وتحاول الخرطوم خفض الإنفاق في الوقت الذي تواجه فيه التضخم الذي بلغ نحو 64% في يوليو على أساس سنوي، ونقصًا في العملة الصعبة أفسح المجال أمام نقص متقطع في السلع الأساسية مثل الوقود والخبز. وكان الحزب الحاكم أعلن الشهر الماضي أنه يعتزم ترشيح البشير لإعادة انتخابه في العام 2020، وهي خطوة تتطلب تعديل الدستور.

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