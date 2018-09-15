باستثمارات مليار دولار.. مصر توقع اتفاقيتين للتنقيب عن النفط والغاز

منصة استخراج غاز بحقل ظهر. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة البترول المصرية، السبت، أن الوزير طارق الملا وقّع اتفاقيتين جديدتين مع شركات نفط عالمية للتنقيب عن البترول والغاز باستثمارات أكثر من مليار دولار.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن الاتفاقية الأولى «مع هيئة البترول وشركتي شل العالمية وبتروناس الماليزية في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط باستثمارات نحو مليار دولار لحفر ثماني آبار جديدة في المياه العميقة»، وفق «رويترز»

وفتح اكتشاف «إيني» الإيطالية حقل ظُهر في 2015، والذي يحوي احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، الشهية للمستثمرين الأجانب لضخ استثمارات في مصر بحثًا عن النفط. وقالت الوزارة إن «الاتفاقية الثانية مع هيئة البترول وشركات كويت إنرجي ودوفر الكندية وروكهوبر البريطانية في منطقة أبوسنان بالصحراء الغربية باستثمارات عشرة ملايين دولار ومنحة توقيع مليوني دولار لحفر أربع آبار».

وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الطاقة بعد اكتشافات كبيرة للغاز في الأعوام القليلة الماضية من المتوقع أن تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي بنهاية 2018. وقال الملا في البيان إن «قطاع البترول (استطاع) منذ يونيو 2014 وحتى الآن توقيع 63 اتفاقية بترولية جديدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز، بإجمالي استثمارات يصل حدها الأدنى إلى حوالي 15 مليار دولار».