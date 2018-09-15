أمر قضائي بضبط علاء وجمال مبارك

علاء وجمال مبارك (أرشيفية - الإنترنت)

أمر القضاء المصري، اليوم السبت، بالقبض على علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحسن هيكل نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين، وحبسهم على ذمة قضية «التلاعب بالبورصة»، وفق ما نقلت «بوابة الأهرام».

وكان المتهمون في القضية يحاكمون وهم مخلى سبيلهم.

كما قررت المحكمة إرسال تقرير الخبراء لاستكماله، وتأجيل المحاكمة إلى جلسة 20 أكتوبر لحين ورود التقرير. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا.

كما نسبت لباقى المتهمين أنهم اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني؛ لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينهم من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك؛ عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.