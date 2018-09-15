الرئيس المصري يترأس اليوم اجتماعًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الإنترنت)

يترأس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، اجتماعًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

صرح بذلك السفير بسام راضي الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وفق ما نقلت عنه «بوابة الأهرام».

وتلقى الرئيس المصري بالأمس اتصالًا هاتفيًا من مستشار النمسا سيباستيان كورتز. وقال السفير بسام راضي، بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، إن مستشار النمسا أعرب عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع مصر.

وأضاف ناطق الرئاسة أن الرئيس السيسي أكد خلال الاتصال، قوة العلاقات التي تجمع بين مصر والنمسا، كما أوضح الجهود المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب وضبط الحدود.