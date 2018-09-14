الأمم المتحدة: السعودية تحتضن قمة أثيوبيا وإريتريا.. الأحد

رئيس إريتريا أسياس افورقي ورئيس الوزراء الاثيوبي ابيي أحمد. (فرانس برس)

قال الناطق باسم الأمم المتحدة إن أثيوبيا وإريتريا ستشاركان في قمة تعقد في السعودية الأحد لتوقيع اتفاق يعزز العلاقات بين العدوين سابقًا في القرن الأفريقي.

ويستضيف الملك سلمان بن عبد العزيز حفل التوقيع في جدة بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد.

ولم يذكر الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق تفاصيل أخرى، قائلاً إن إثيوبيا وإريتريا ستوقعان «اتفاقًا إضافيًا يساعد على تعزيز العلاقات الإيجابية بينهما».

والثلاثاء الماضي، أعاد البلدان فتح الحدود البرية للمرة الأولى منذ 20 عامًا، ما يمهد الطريق للتجارة بينهما.

ووقع رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد ورئيس إريتريا إيسايس أفورقي إعلانًا حول السلام في يوليو ينهي رسمياً عقدين من العداء.

وكانت إريتريا حصلت على استقلالها عن إثيوبيا أوائل التسعينات، واندلعت الحرب في وقت لاحق بسبب نزاع حدودي.

وكان الهدف من ترسيم الحدود الذي دعمته الأمم المتحدة عام 2002 تسوية النزاع نهائيًا، لكن أثيوبيا رفضت الالتزام بذلك.

بدأ التحول في يونيو عندما أعلن أبيي أن أثيوبيا ستعيد إلى إريتريا المناطق المتنازع عليها وضمنها مدينة بادمي حيث بدأت الحرب الحدودية.