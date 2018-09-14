لافروف: روسيا ستواصل قصف إدلب متى دعت الحاجة

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (الإنترنت)

نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله إن «بلاده ستواصل قصف أهداف عسكرية في محافظة إدلب السورية إذا كانت هناك حاجة لذلك ولكنها ستنشئ ممرات آمنة للسماح للمدنيين بالفرار».

وأضاف لافروف، الذي كان يتحدث خلال زيارة لبرلين، أن القوات الجوية الروسية ستدمر ما وصفه بمنشآت صنع أسلحة الإرهابيين في إدلب بمجرد أن ترصد مكانها، ولكنها ستشجع أيضًا اتفاقات المصالحة المحلية، وذلك وفق ما نقلت عنه أيضًا وكالة «رويترز».

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى نظيريه التركي والإيراني الأسبوع الماضي في طهران لبحث الأوضاع بسورية، لكن تلك المفاوضات لم تنجح في الوصول إلى تعهد بوقف إطلاق النار.