وزير خارجية تركيا: نعمل على وقف إطلاق النار في إدلب السورية

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين (يسار) والتركي رجب طيب إردوغان (ا ف ب)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم الجمعة، إن بلاده تعمل على التوصل لوقف إطلاق النار في شمال غرب سورية الخاضع لسيطرة المعارضة، وإنها مستعدة للتعاون في محاربة الجماعات الإرهابية في إدلب، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

وأضاف أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباكستاني، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الإثنين عن الوضع في سورية.

وكان إردوغان التقى بزعيمي إيران وروسيا الأسبوع الماضي في طهران لبحث الأوضاع بسورية، لكنه لم ينجح في الحصول على تعهد بوقف إطلاق النار ...