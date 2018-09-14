الحزب الحاكم في السودان يكشف عن تشكيلة حكومة جديدة مصغّرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 سبتمبر 2018, 08:10 صباحا
الرئيس السوداني عمر البشير

كشف الحزب الحاكم في السودان، الخميس، عن تشكيلة حكومة جديدة تضم 21 وزيرًا، بعد أن أقال الرئيس عمر البشير الحكومة السابقة؛ لفشلها في معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

ويأتي قرار تأليف حكومة جديدة، كما أوردت وكالة «فرانس برس»، في وقت يُواجه السودان أزمةً اقتصاديّة مُتنامية جرّاء نقص حاد في العملات الأجنبيّة وارتفاع التضخّم إلى أكثر من 65%.

ووافق حزب المؤتمر الوطني الحاكم في اجتماع عُقد في وقت متأخّر الخميس، على أسماء الوزراء الذين اختارهم معتز موسى عبد الله الذي كُلّف بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال فيصل حسن إبراهيم مساعد الرئيس السوداني لصحافيّين إثر اجتماع قادة الحزب: «أجاز المكتب القيادي للمؤتمر الوطني أسماء المرشّحين لتولّي الوزارات في الحكومة التي ستؤدّي القسم الجمعة».

ويعقد مجلس الوزراء الجديد أوّل اجتماع له الأحد. وتضم الحكومة المصغّرة العديد من أعضاء الحكومة السابقة.

وتولّى عبد الله حمدوك وزارة المال بدلاً من عثمان الركابي، في حين تولّى أحمد بلال وزارة الداخلية. واحتفظ وزيرا الخارجية والنفط في الحكومة السابقة بمنصبيهما في الحكومة الجديدة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى بمقدار أكثر من الضعف السنة الماضية. وتراجع سعر العملة السودانية بشكل كبير مقابل الدولار.

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