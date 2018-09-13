فرنسا تحذر من ارتكاب «جرائم حرب» في سورية

وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان يصافح نظيره الصيني. (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الخميس في بكين إن بلاده تخشى ارتكاب «جرائم حرب» في سورية، في وقت يحاول النظام السوري استعادة السيطرة على محافظة إدلب، المعقل الأخير للفصائل المعارضة والجهادية.

وذكر لودريان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصيني وانغ يي بحسب وكالة «فرانس برس»، أن «فرنسا تحذر، لقد قلت ذلك وأريد أن أكرره، من أخطار (ارتكاب) جرائم حرب» في سورية.

وأضاف: «هذا يعني أن (فرنسا) ترى من الضروري ملاحظة هذا الأمر» في حال حصوله، موضحًا أن باريس تحذر خصوصًا من استخدام السلاح الكيميائي.

وحذر من أن «أي تجاوز لهذا الخط الأحمر سيكون له التداعيات نفسها التي شهدناها في شهر أبريل»، في إشارة إلى الضربات الأميركية والبريطانية والفرنسية التي نفذت ردًا على هجوم كيميائي مفترض في مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق أسفر عن أربعين قتيلًا على الأقل.

ويتهم الغربيون النظام السوري بأنه استخدم السلاح الكيميائي مرارًا خلال النزاع الذي تشهده سورية منذ 2011 وأسفر عن أكثر من 350 ألف قتيل.

وأسفر هجوم كيميائي في خان شيخون في محافظة إدلب في أبريل 2017 عن أكثر من ثمانين قتيلاً.