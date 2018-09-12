بيان رسمي من النائب العام المصري يكشف فيه سبب وفاة «سائحي الغردقة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 07:16 مساء
السائحان المتوفيان بالغردقة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن النائب العام المصري أن التحقيقات وتقارير الطبِّ الشرعي واللجان الفنية الخاصة بالتحقيق في وفاة السائحين البريطانيين جون كوبر وزوجته سوزان، بأحد فنادق مدينة الغردقة في الـ21 من أغسطس الماضي، توصلت إلى أن سبب الوفاة كانت نتيجة لتوقف عضلة القلب والتنفس.

ووفقًا لبيان النائب العام فقد أثبتت التحاليل إيجابية الإصابة بالبكتيريا المعوية «إي كولاي»، والتي تسبب الإسهال الشديد والغثيان المؤدي للقيء، وهوأمر يعد من عوامل الخطورة نظرًا لكبر سنّ المتوفى وحالته الصحية، حيث كان يعاني من تضخم في عضلة الصدر وضيق يقدر بحوالي 80 في المئة بالشريان التاجي الأمامي النازل وفرعه المائل، وضيق متوسط يقدر بحوالي 70 في المئة بالشريان التاجي الأيمن، وضيق متوسط بالشريان المحيطي الأوسط بحوالي 50 في المئة.

كما أظهر الفحص المعملي لدم المتوفى وجود مادة كحولية مقدارها أربعة من عشرة في الألف، فضلًا عن أن الفحص أظهر وجود آثار لأيض الحشيش. وأضاف البيان أن تقرير الطبيب الشرعي انتهى إلى أن الوفاة ناتجة عن النزلة المعوية الحادة والشديدة التي تسببت من الإصابة بالبكتيريا، مشيرًا إلى أن التحاليل أثبتت سلبية جثماني المتوفيين لميكروبات التسمم الغذائي الأخرى السالمونيلا والشيجلا والكوليرا والميكروب العنقودي الذهبي.

أما بالنسبة لجثمان المتوفاة سوزان كوبر، 64 عامًا، فإن التشريح كشف أنها تعاني من أمراض ضيق بسيط في الشرايين التاجية المغذية للقلب تقدر بنسبة 30-40 في المئة، وأنه لا يوجد ثمة سبب عضوي مزمن من شأنه إحداث الوفاة.

وقد أرجع تقرير الطبّ الشرعي وفاة المذكورة إلى إصابتها ببداية متلازمة الانحلال الدموي اليوريمي مما أدى إلى وفاتها. ويرجح أن يكون ذلك كله بسبب إصابتها بالبكتيريا كونها مقيمة مع زوجها المتوفى بذات الغرفة وملازمتها له في التنقل وتناولها ذات الطعام.

وذكر البيان أنه بالنسبة للرائحة غير المعلومة، فقد تبين أنها نتيجة تسرب مبيد حشري استخدم في الغرفة المجاورة وأن هذا المبيد آمن الاستخدام، نافيًا أن يكون لذلك علاقة بوفاة السائحين، فضلًا عن عدم وجود أي أثر له في دم المتوفيين. كما تبين من التقرير خلو عينات مياه الشرب بالفندق من بكتيريا أوفطريات ضارة ومطابقتها كيميائيًا من حيث الخواص الطبيعية والمواد العضوية وغير العضوية والمعايير الميكروبيولجية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خطة أمنية لتأمين مؤتمر القبائل الليبية في اِجخرة
ليبيا
«الوطنية للنفط» تنعي اثنين من موظفيها وتؤكد إصابة 25 آخرين جراء الهجوم على مقرها
ليبيا
اللواء السابع مشاة: نحن قوة منضوية لحكومة الوفاق الوطني
ليبيا
«الحصادي» يتوج بطلا لشطرنج الإسكندرية للمرة الثالثة
رياضة محلية
«كارة» يقول كلمته عن المنتخب الليبي ويبرز النقطة المهمة أمام «عمروش»
رياضة محلية
الكتيبة 301 مشاة: تعرضنا لهجوم طيلة 3 أيام فقدنا خلاله الكثير من الضباط والجنود
ليبيا
«الإظلام التام» يجبر أهالي سبها لاستخدام أساليب عصر ما قبل الكهرباء
ليبيا
هدنة العاصمة.. «مُسكن» في انتظار قوةّ نظامية موحدة
ليبيا
أحمد لنقي: أربع خطوات لمواجهة الاعتداءات الإرهابية الهادفة إلى إطالة أمد عدم ...
ليبيا
النواب» يفشل مرة أخرى في عقد جلسة للتصويت على قانون الإستفتاء
ليبيا
أنباء عن طلب «عمروش» التسلح بالجزائر في قمة ليبيا ونيجيريا
رياضة محلية
«نيويورك تايمز»: المخابرات الأميركية تستعد لشن غارات ضد «القاعدة» و«داعش» بجنوب ...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد «آبل» من الهواتف الذكية