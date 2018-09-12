خمسة قتلى في انفجار سيارة مفخخة شمال بغداد

محققون عراقيون يحصون موقع انفجار في حي الكرادة في بغداد، 4 يوليو 2016. (فرانس برس)

قُـتل خمسة أشخاص وأُصيب 32 بجروح، الأربعاء، في انفجار سيارة مفخخة أمام مطعم على طريق رئيسية شمال بغداد، بحسب ما أشارت مصادر طبية ومصدر أمني اتهم تنظيم «داعش» بالتفجير.

وقال ضابط في شرطة صلاح الدين لوكالة «فرانس برس»، طالبًا عدم كشف هويته، إن «شاحنة صغيرة ركنها إرهابيون من داعش، انفجرت في منطقة الحجاج شمال تكريت»، التي تبعد نحو 175 كيلومترًا شمال بغداد، بحسب «فرانس برس».

ووقع الانفجار في ساعة الغداء، مستهدفًا «مطعمًا كان يستقبل مسافرين عائدين من بغداد إلى دهوك» في إقليم كردستان شمال العراق، وفق المصدر نفسه. وأكدت مصادر طبية مقتل خمسة أشخاص، مشيرة إلى وجود نساء وأطفال من بين الجرحى.

ولفت المصدر الأمني إلى أن المطعم نفسه، سبق أن تعرض لهجوم الربيع الماضي، شنه انتحاريان من تنظيم «داعش». ويوم الإثنين، وفي شمال تكريت أيضًا، أعلنت القوات العراقية أنها قتلت 13 جهاديًّا خلال عملية برية وجوية واسعة ضد جيوب «المتطرفين» في المناطق الجبلية والصحراوية.