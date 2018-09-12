القوات الموالية للحكومة اليمنية تسيطر على طريقين قرب الحديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 12:27 مساء

سيطرت القوات الموالية للحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، على طريقين رئيسيين قرب مدينة الحديدة غرب اليمن.

ونقتل وكالة «فرانس برس» عن مصادر عسكرية قولها إن الطريقين يقع بينهما «الكيلو 16» الذي يربط وسط المدينة بالعاصمة وبمدن أخرى ويشكل خطًا بارزًا لإمداد المتمردين الحوثيين.

وقال قائد ألوية العمالقة، عبد الرحمن صالح أبو زرعة، في تصريح إلى الوكالة، «سيطرنا على كليو 16 بعد أسبوع من المواجهات مع الحوثيين».

وكانت القوات الموالية للحكومة سيطرت في وقت سابق من صباح الأربعاء على طريق «الكيلو 10» وهو طريق رئيسي آخر يستخدمه الحوثيون قرب الحديدة.|

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