ماكرون «يأسف» لتوقف الدعم الأميركي لـ«أونروا» ويؤكد التزامه بدعم الوكالة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 12:21 مساء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أسفه لقرار الولايات المتحدة وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تقدم خدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا التزام فرنسا مساعدة الوكالة الأممية للخروج من الأزمة غير المسبوقة التي تمر بها.

وذكر بيان للرئاسة الفرنسية أن ماكرون هاتف، أمس الثلاثاء، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، وأكد أن «خدمات أونروا ضرورية للاستقرار المحلي والإقليمي»، وفق «فرانس برس».

وجدد الرئيس الفرنسي التزام بلاده بالمساهمة في الاستجابة الجماعية اللازمة لمساعدة «أونروا» على الخروج من هذه الأزمة وزيادة تحسين فعالية عملها.

ففي غضون بضعة أسابيع، اتخذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة إجراءات بينها إلغاء أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات الثنائية للفلسطينيين ووقف تمويل «أونروا» في نهاية أغسطس.

وأعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، إغلاق الممثلية الفلسطينية في واشنطن، متهمة القادة الفلسطينيين برفض التواصل مع إدارة ترامب وبدء مفاوضات سلام مع إسرائيل.

وأدان المسؤولون الفلسطينيون، الذين جمدوا الاتصال بالحكومة الأميركية منذ اعتراف رئيسها من جانب واحد بالقدس عاصمة لإسرائيل، على الفور ما وصفوه بـ«هجمة تصعيدية مدروسة».

وتقدم «أنروا» خدمات إغاثية وصحية وتعليمية لأكثر من ثلاثة ملايين لاجئ فلسطيني، لكنها تواجه أزمة مالية غير مسبوقة وتحتاج إلى 200 مليون دولار للحفاظ على مدارسها ومراكزها الصحية مفتوحة حتى نهاية العام.

وكانت الولايات المتحدة أكبر مساهم في هذه الوكالة، التي أنشئت قبل نحو 70 عامًا، وقدمت لها 350 مليون دولار (300 مليون يورو) في عام 2017.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خطة أمنية لتأمين مؤتمر القبائل الليبية في اِجخرة
ليبيا
«الوطنية للنفط» تنعي اثنين من موظفيها وتؤكد إصابة 25 آخرين جراء الهجوم على مقرها
ليبيا
اللواء السابع مشاة: نحن قوة منضوية لحكومة الوفاق الوطني
ليبيا
«الحصادي» يتوج بطلا لشطرنج الإسكندرية للمرة الثالثة
رياضة محلية
«كارة» يقول كلمته عن المنتخب الليبي ويبرز النقطة المهمة أمام «عمروش»
رياضة محلية
الكتيبة 301 مشاة: تعرضنا لهجوم طيلة 3 أيام فقدنا خلاله الكثير من الضباط والجنود
ليبيا
«الإظلام التام» يجبر أهالي سبها لاستخدام أساليب عصر ما قبل الكهرباء
ليبيا
هدنة العاصمة.. «مُسكن» في انتظار قوةّ نظامية موحدة
ليبيا
أحمد لنقي: أربع خطوات لمواجهة الاعتداءات الإرهابية الهادفة إلى إطالة أمد عدم ...
ليبيا
النواب» يفشل مرة أخرى في عقد جلسة للتصويت على قانون الإستفتاء
ليبيا
أنباء عن طلب «عمروش» التسلح بالجزائر في قمة ليبيا ونيجيريا
رياضة محلية
«نيويورك تايمز»: المخابرات الأميركية تستعد لشن غارات ضد «القاعدة» و«داعش» بجنوب ...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد «آبل» من الهواتف الذكية