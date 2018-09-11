رئيس وزراء لبنان ينفي اتهامه بالسعي للثأر لوالده

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 سبتمبر 2018, 04:40 مساء
رئيس الوزاراء اللبناني سعد الحريري. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الثلاثاء، إنه لا يسعى للثأر لمقتل والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في تفجير العام 2005 وإنه سيعمل على الحفاظ على استقرار بلاده.

وأدلى بتصريحاته في الوقت الذي تقدم فيه المدعون بالمرافعة الختامية في القضية المقامة أمام محكمة دولية ضد أربعة مشتبه بهم متهمين بتنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين، بحسب «رويترز». وقال الحريري، الذي حضر الجلسة، إن الاستماع لتفاصيل اغتيال والده في المحكمة كان صعبًا،ا لكنه نحى مشاعره جانبًا، وأضاف: «كنا دومًا نريد العدالة ولم نلجأ للثأر».

وأضاف: «هناك أمور مؤلمة لكن عندما نكون في موقع مسؤولية يتعين أن تهتم بما في مصلحة البلاد». ويحاكم أربعة مشتبه بهم، ينتمون لجماعة حزب الله اللبنانية التي تدعمها إيران، غيابيًّا بتهمة التخطيط للتفجير الذي أودى بحياة رفيق الحريري وتنفيذه.

وقال رئيس فريق الادعاء، نايغل بوفوس، في المرافعة الختامية: «إن الظلام والفزع» اكتنفا لبنان بعد مقتل زعيمه. وأضاف أن الانفجار كان يهدف «لإحداث حالة من الهلع الشديد والذعر والألم». واستمرت المحاكمة لأكثر من أربعة أعوام وشهدت استدعاء 307 شهود. ويواجه المتهمون الذين ما زالوا مطلوقي السراح أحكامًا أقصاها السجن مدى الحياة. وتنتهي المرافعات الختامية يوم 21 سبتمبر، ولم يتحدد أي موعد للنطق بالحكم، لكن من المتوقع أن يكون في العام المقبل.

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