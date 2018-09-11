وزير الخارجية الفلسطيني يتهم أميركا بالتعدي على القانون الدولي

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي (رويترز)

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تتعدى على القانون الدولي، وذلك بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيقاف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).

وأضاف المالكي، في اجتماع بالجامعة العربية يبحث هذه القضية، أن الإدارة الأميركية بدأت هجومًا على الشعب الفلسطيني والقانون الدولي، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

ويسعى ترامب لدفع القيادة الفلسطينية للعودة إلى المفاوضات، في وقت يعد البيت الأبيض خطة سلام للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، بينما قررت السلطة الفلسطينية قطع اتصالاتها مع الأميركيين بعد نقل سفارتهم من تل أبيب إلى القدس.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أعلن الإثنين أن الإدارة الأميركية أبلغت الفلسطينيين «رسميًّا» بأنها ستغلق بعثتهم الدبلوماسية في واشنطن، معتبرًا أنها «صفعة جديدة من إدارة الرئيس ترامب ضد السلام والعدالة».

واعتبر عريقات أن هذه الخطوة «هجمة تصعيدية مدروسة ستكون لها عواقب سياسية وخيمة في تخريب النظام الدولي برمته من أجل حماية منظومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه».

ويتم تجديد الإذن لبعثة منظمة التحرير الفلسطينية الموجودة في واشنطن، للبقاء، كل ستة أشهر. وكانت الولايات المتحدة هددت في نوفمبر بإغلاق مكتب البعثة. ويتزامن القرار مع الذكرى الـ25 لاتفاقات أوسلو التي كان يفترض أن تقود إلى حل دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.