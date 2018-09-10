السودان يشكل حكومة جديدة خلال يومين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 08:32 مساء
الرئيس السوداني عمر البشير

قال الرئيس السوداني عمر البشير، الاثنين، إن بلاده ستشكل حكومة جديدة في غضون يومين.

جاء ذلك بعد يوم من حل الحكومة، التي تعاني ضائقة مالية، وتقليص عدد الوزارات بنحو الثلث في مواجهة أزمة اقتصادية متفاقمة.

ويحاول السودان خفض الإنفاق في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد أزمة، إذ تضرر في الأشهر القليلة الماضية، بسبب نقص العملة الصعبة والسلع الأساسية مثل الوقود والخبز.

وبعد اجتماع عاجل للحزب الحاكم؛ لبحث الوضع الاقتصادي أمس الأحد، عيَّـن البشير معتز موسى رئيسًا جديدًا للوزراء، وطلب منه تشكيل حكومة تضم 21 وزيرًا بدلاً عن 31 وزيرًا في إطار جهود لخفض التكاليف.

وقال البشير في خطاب بثه التلفزيون الرسمي الاثنين، وفقًا لوكالة «رويترز»، إن الحكومة الجديدة ستتطلع إلى خفض الإنفاق «لحده الأدنى»، دون أن يحدد طبيعة التخفيضات.

وتابع: «سوف يتم خلال اليومين القادمين تشكيل حكومة الوفاق الوطني لتنفيذ برامج خفض الإنفاق الحكومي وإصلاح الخدمة المدنية واستئصال الفساد بكافة أشكاله وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار».

ولم يتم الإفصاح عن الوزارات التي سيتم إلغاؤها، لكن مسؤولاً في الحزب الحاكم قال، الأحد، إن وزراء الخارجية والدفاع والشؤون الرئاسية سيحتفظون بمناصبهم.

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