محمد بن زايد وملك المغرب يبحثان قضايا إقليمية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 08:09 مساء
محمد بن زايد وملك المغرب. (الإنترنت)

استقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، املك المغرب محمد السادس، الإثنين، وبحث الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.

وناقش الجانبان سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي والعمل المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية، وفرص وإمكانات تنويعها وتوسيعها، حسب ما ذكرت وكالة «وام» الإماراتية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد أن «دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حريصة على توثيق علاقاتها الأخوية مع المملكة المغربية، بما يحقق مصالحهما ويعزز العمل العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات والأزمات التي تواجهها دول المنطقة».

من جانبه، أشاد الملك محمد السادس بـ«مواقف دولة الإمارات تجاه تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك». وشدد الجانبان على «أهمية تفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها وشعوبها»، مؤكدين ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وذلك في إطار العمل العربي المشترك، وبما يعزز أمن واستقرار بلدان المنطقة وشعوبها.

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