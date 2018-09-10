أميركا تنهي عمل بعثة فلسطين بواشنطن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 11:11 صباحا
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات (ا ف ب)

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الإثنين، أن الإدارة الأميركية أبلغت الفلسطينيين «رسميًا» بأنها ستغلق بعثتهم الدبلوماسية في واشنطن بسبب مواصلتهم «العمل مع المحكمة الجنائية الدولية» ضد إسرائيل.

وقال عريقات، في بيان أوردته وكالة «فرانس برس»: «تم إعلامنا رسميًا بأن الإدارة الأميركية ستقوم بإغلاق سفارتنا في واشنطن عقابًا على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية»، معتبرًا أنها «صفعة جديدة من إدارة الرئيس (دونالد) ترامب ضد السلام والعدالة».

وأضاف: «ليس ذلك فحسب، بل تقوم الإدارة الأميركية بابتزاز المحكمة الجنائية الدولية أيضًا وتهدد مثل هذا المنبر القانوني الجنائي العالمي الذي يعمل من أجل تحقيق العدالة الدولية».

وأعلن ترامب الخميس إنه لن يمنح الفلسطينيين «أي مساعدات حتى عودتهم إلى مفاوضات السلام».

ودان عريقات قرار الإدارة الأميركية بإغلاق مكتب البعثة. واصفًا هذه الخطوة بـ«الهجمة التصعيدية المدروسة. والتي سيكون لها عواقب سياسية وخيمة في تخريب النظام الدولي برمته من أجل حماية منظومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه».

وشدد عريقات: «بإمكان الإدارة الأميركية اتخاذ قرارات متفردة وأحادية خدمة لليمين الإسرائيلي المتطرف، وبإمكانها إغلاق سفارتنا في واشنطن، وقطع الأموال عن الشعب الفلسطيني، ووقف المساعدات بما فيها التعليم والصحة، لكنها لا يمكن أن تبتز إرادة شعبنا ومواصلة مسارنا القانوني والسياسي، خاصة في المحكمة الجنائية الدولية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيديو شاهد على أروع الألحان الكروية الليبية في أدغال أفريقيا
رياضة محلية
«الزعيم» يدخل تحديًّا جديدًا «من العيار الثقيل» في القاهرة
رياضة محلية
قتيل و37 جريحًا ضحية في تصفيات أمم أفريقيا
رياضة عالمية
فيديو للملاكم الليبي الزناد يجسد موقف الشعب من الحوار والموت
رياضة محلية
بن علي يحول مشاركته مع المنتخب الليبي في جنوب أفريقيا إلى كلمات
رياضة محلية
السفارة الإيطالية تحث جميع الأطراف على احترام وقف إطلاق النار
ليبيا
داخلية الوفاق: تحسن مستمر للأوضاع الأمنية في طرابلس
ليبيا
بالصور.. مواطن في البريقة يصطاد أضخم سمكة مارلين
ليبيا
مصرع طفل في انفجار لغم ببنغازي
ليبيا
القيادة العامة تشكل «مجموعة عمليات الجنوب» برئاسة بوخمادة
ليبيا
«نيويورك تايمز»: مسؤولون أميركيون التقوا ضباطًا فنزويليين لمناقشة إطاحة مادورو
دولى
الدولار يستهل تعاملات الأسبوع بارتفاع في السوق السوداء
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيل جديدة لسرقة السيارات