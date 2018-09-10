أميركا تنهي عمل بعثة فلسطين بواشنطن

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات (ا ف ب)

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الإثنين، أن الإدارة الأميركية أبلغت الفلسطينيين «رسميًا» بأنها ستغلق بعثتهم الدبلوماسية في واشنطن بسبب مواصلتهم «العمل مع المحكمة الجنائية الدولية» ضد إسرائيل.

وقال عريقات، في بيان أوردته وكالة «فرانس برس»: «تم إعلامنا رسميًا بأن الإدارة الأميركية ستقوم بإغلاق سفارتنا في واشنطن عقابًا على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية»، معتبرًا أنها «صفعة جديدة من إدارة الرئيس (دونالد) ترامب ضد السلام والعدالة».

وأضاف: «ليس ذلك فحسب، بل تقوم الإدارة الأميركية بابتزاز المحكمة الجنائية الدولية أيضًا وتهدد مثل هذا المنبر القانوني الجنائي العالمي الذي يعمل من أجل تحقيق العدالة الدولية».

وأعلن ترامب الخميس إنه لن يمنح الفلسطينيين «أي مساعدات حتى عودتهم إلى مفاوضات السلام».

ودان عريقات قرار الإدارة الأميركية بإغلاق مكتب البعثة. واصفًا هذه الخطوة بـ«الهجمة التصعيدية المدروسة. والتي سيكون لها عواقب سياسية وخيمة في تخريب النظام الدولي برمته من أجل حماية منظومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه».

وشدد عريقات: «بإمكان الإدارة الأميركية اتخاذ قرارات متفردة وأحادية خدمة لليمين الإسرائيلي المتطرف، وبإمكانها إغلاق سفارتنا في واشنطن، وقطع الأموال عن الشعب الفلسطيني، ووقف المساعدات بما فيها التعليم والصحة، لكنها لا يمكن أن تبتز إرادة شعبنا ومواصلة مسارنا القانوني والسياسي، خاصة في المحكمة الجنائية الدولية».