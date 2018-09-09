«الأشغال الشاقة» لمتهمين بتخطيط هجمات إرهابية في الأردن

قوات الدرك الأردنية. (أرشيفية: الأردنية)

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأحد، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة على عدد من المتهمين بمحاولة تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف أفرادًا من المخابرات العامة الأردنية وسلاح الجو.

وأصدرت المحكمة على ثلاثة متهمين أحكامًا مشددة بالسجن 15 عامًا بتهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

كما حكمت على المتهم الرابع بالأشغال الموقتة خمسة أعوام، بتهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية، وعدم الإبلاغ عن وجود مخطط إرهابي. وأصدرت المحكمة حكمًا ببراءة أحد المتهمين، وحكمًا بالأشغال الموقتة على متهميْن اثنيْن أحدهما ثلاثة أشهر، والآخر ستة أشهر لحيازتهما أسلحة نارية دون ترخيص قانوني.