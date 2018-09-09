السعودية تعلن عن «هزة أرضية» ضربت الظهران في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 سبتمبر 2018, 01:41 مساء
مؤشر ريختر

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، يوم الأحد، تسجيل محطات الرصد الزلزالي هزة أرضية في منطقة الظهران الجنوب، بقوة 4 درجات بمقياس ريختر.

وأوضحت الهيئة، كما نقل عنها موقع «سكاي نيوز عربية»، أن الهزة الأرضية سُجلت على الساعة السابعة وتسع وعشرين دقيقة من صباح الأحد، جنوب مدينة الظهران الجنوب على مسافة سبعين كيلو مترًا.

وشعر سكان بعض المدن القريبة من الظهران الجنوب بالهزة الأرضية، لكنها لم تؤد إلى وقوع أي خسائر، بحسب المصدر. وعزت الهيئة السعودية الهزة الأرضية التي سجلت إلى الصدوع الأرضية المنتشرة في المنطقة.

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