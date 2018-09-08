القائمتان الرئيسيتان في البرلمان العراقي تطالبان العبادي بالاستقالة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 سبتمبر 2018, 05:04 مساء

طالبت القائمتان الرئيسيتان اللتان فازتا في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو الماضي، السبت، باستقالة حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، في أعقاب جلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة الأزمة القائمة في البصرة.

وقال الناطق باسم تحالف «سائرون» الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، النائب حسن العاقولي، «نطالب رئيس الوزراء والكابينة الوزارية بتقديم استقالتهم والاعتذار للشعب العراقي»، وفق «فرانس برس».

من جهته، أعلن الناطق باسم تحالف «الفتح» بقيادة هادي العامري، النائب أحمد الأسدي أن «التقصير والفشل الواضح في أزمة البصرة كان بإجماع النواب، ونطالب باستقالة رئيس الوزراء والوزراء فورًا».

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