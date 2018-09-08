الحكومة اليمنية تتهم مبعوث الأمم المتحدة بالسعي لـ«إرضاء» الحوثيين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 سبتمبر 2018, 03:13 مساء
وزير الخارجية اليمني خالد اليماني

اتهم وزير الخارجية اليماني، خالد اليماني، اليوم السبت، موفد الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، بالسعي إلى إرضاء الحوثيين بعدم تحميلهم المسؤولية صراحة في فشل محادثات السلام في جنيف.

وقال اليماني للصحافيين إن «تصريحات المبعوث الخاص كانت مع الأسف تعمل على ترضية الجانب الانقلابي والتماس الأعذار له»، وفق «فرانس برس».

وتأتي تصريحات اليماني بعد وقت قصير على إعلان الموفد مارتن غريفيث انتهاء المحادثات التي كانت مقررة هذا الأسبوع لعدم حضور الحوثيين إلى جنيف.

وقال غريفيث: «لم نتمكن من إقناع وفد صنعاء بالقدوم إلى هنا. لم ننجح بذلك بكل بساطة»، مشددًا في الوقت نفسه على أن وفد الحوثيين أراد المجيء وبأنهم «يشعرون بالأسف لعدم وجودهم هنا».

ورًدا على سؤال حول الجهة التي تتحمل مسؤولية إجهاض المفاوضات قبل أن تبدأ، قال المبعوث الأممي: «ليس واجبي أن ألفت إلى الأخطاء بل التوصل إلى تسوية. ليست مهمتي أن أجد الأخطاء لدى طرف ليكون الطرف الآخر على الأرجح مسرورًا».

وأكد اليماني أنه في لقاءات الموفد الدولي مع الفريق الحكومي، كانت تصريحات المبعوث الأممي «تنم عن عدم الرضا لهذا السلوك، لكن علنًا فإن غريفيث يلتمس الأعذار لهم»، وقال إن «عدم الضغط على الحوثيين شجعهم على الاستهتار بالجهود الدولية».

والمحادثات الذي كان من المفترض أن تكون أول اجتماع بين الطرفين المتحاربين في اليمن منذ سنتين، كانت مقررة اساسا الخميس لكنها أرجئت.

وقد رفض الحوثيون مغادرة صنعاء ما لم تلب الأمم المتحدة شروطًا من بينها ضمان عودة آمنة لوفدهم من جنيف إلى صنعاء.

واتهمت اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين التحالف العسكري بقيادة السعودية الذي يقاتل الحوثيين، بالتخطيط لاحتجاز الوفد في جيبوتي حيث من المقرر أن تتوقف طائرتهم في طريقها إلى جنيف.

وقال الحوثيون في بيان، على تطبيق «تلغرام»، إنهم يخشون تكرار ما حدث في 2016 عندما انهارت المحادثات التي استمرت 108 أيام في الكويت واحتجز وفد الحوثيين في عُمان مدة ثلاثة أشهر بسبب حظر جوي.

وطالب الحوثيون أيضًا بإجلاء مقاتليهم الجرحى من صنعاء إلى سلطة عمان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تأجيل امتحانات «الدور الثاني» لشهادة مرحلة التعليم الفني المتوسط بـطرابلس ...
ليبيا
مالطا تنصح رعاياها داخل ليبيا «بالرحيل فورًا»
ليبيا
عودة التيار الكهربائي إلى محطات المنطقة الغربية
ليبيا
نيوزويك: هناك خلافات بين ترامب والبنتاغون حول ليبيا
ليبيا
النهر الصناعي يُحذِّر من انقطاع المياه عن طرابلس والمنطقة الغربية
ليبيا
النهر الصناعي يُحذِّر من انقطاع المياه عن طرابلس والمنطقة الغربية
ليبيا
بالفيديو.. صلاح بادي: «الساعات القادمة ستكون حاسمة»
ليبيا
رويترز: هدنة طرابلس «هشّة».. ومهددة بـ«عدم الصمود»
ليبيا
ترامب يطلب من وزير العدل كشف هوية كاتب «مقالة نيويورك تايمز»
دولى
التنافس الإيطالي– الفرنسي في ليبيا ينتقل من السياسة إلى الأمن
ليبيا
بسبب مشهد «إعدام أردوغان».. السجن 6 سنوات لمخرج سينمائي في تركيا
دولى
مجلس الأمن يُعلِّق على أحداث طرابلس وتحركات سلامة
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تأجيل امتحانات «الدور الثاني» لشهادة مرحلة التعليم الفني المتوسط بـطرابلس والجفارة