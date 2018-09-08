الاحتجاجات تتواصل في البصرة وسقوط ثلاثة قتلى

متظاهر عراقي يحمل علمًا إيرانيًا محترق خلال احتجاجات في البصرة، 7 سبتمبر 2018 (فرانس برس)

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، سقوط ثلاثة قتلى في البصرة، ليرتفع بذلك عدد القتلى خلال الاحتجاجات بالمحافظة إلى 12 شخصًا في أقل من أسبوع.

وأعلنت الوزارة في بيان، نقلت عنه «فرانس برس»، عن سقوط 3 قتلى، و50 مصابا، هم 48 مدنيًا وشرطيان، لافتة إلى أن الإصابات تراوحت بين طلق ناري وحالات اختناق، من دون تفاصيل إضافية.

وخلّفت الاحتجاجات في البصرة تسعة قتلى في صفوف المتظاهرين، بين الثلاثاء والخميس، بحسب ما أفاد مدير المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي.

وأصدرت قيادة العمليات المشتركة في العراق أوامر لقوات الأمنية بالتعامل بحزم مع «أعمال الشغب» التي رافقت التظاهرات في البصرة وحماية المؤسسات العامة والخاصة.

وقالت القيادة في بيان اليوم السبت: «ترأس رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا أمنيًا في مقر قيادة العمليات المشتركة، وصدر عنه قرار باتخاذ إجراءات استثنائية للحفاظ على الأمن وحماية المصالح والمؤسسات العامة والخاصة، وتخويل القوات الأمنية بالتعامل بحزم مع أعمال الشغب التي رافقت التظاهرات، واتخاذ الإجراءات المناسبة لفرض القانون​​».

وأضافت القيادة أنه «على القوات الأمنية تنفيذ هذه الأوامر واتخاذ الإجراءات القانونية الشديدة». ودعت المواطنين إلى التعاون مع القوات الأمنية، والابتعاد عن أي تجمع يستهدف التقرب من المؤسسات، وعدم التجمع والتنقل بمجموعات من منطقة إلى أخرى، والالتزام بالتوصيات الأمنية الاستثنائية.

وشهدت البصرة، أمس الجمعة، تصعيدًا جديدًا مع إحراق متظاهرين لمقر القنصلية الإيرانية، بعد إضرام النار في مبان حكومية ومقار أحزاب سياسية بعضها موال لإيران.